Anche la Sardegna diventa terreno di scontro tra il governo russo e ucraino.

Tutto è nato da alcune dichiarazioni del ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba, che in un’intervista a Repubblica e la Stampa criticava gli italiani che chiedono una fine negoziata del conflitto con la cessione di territori ucraini.

«Quale compromesso dovrebbe raggiungere l’Ucraina? – chiedeva Kuleva – Gli italiani sarebbero pronti a regalare Calabria, Sardegna, Piemonte o Alto Adige?».

La combattiva portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, oggi lo attacca proprio per quelle parole: «Il rappresentante del comico (il presidente Volodymyr Zelensky, ndr) non precisa che gli italiani non hanno messo in ginocchio le legittime autorità di quelle regioni, non hanno mandato carri armati in Piemonte e in Alto Adige e non hanno espulso dalle loro terre gli abitanti di Sardegna e Calabria».

