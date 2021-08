L’isola più a nord del mondo è stata scoperta da un team di scienziati praticamente per caso, come hanno ammesso loro stessi e come riporta la Bbc. Nel mese di luglio una spedizione di ricercatori di nazionalità danese e svizzera ha raggiunto in elicottero quella che pensavano fosse l'isola di Oodaaq, conosciuta dal 1978 come l'isola più settentrionale.

Ma, verificata la loro posizione, si sono resi conto di essere 800 metri più a nord, su un'altra isola di soli 60 per 30 metri. E questa, hanno scoperto, è il lembo di terra più vicino al Polo Nord. Il capo spedizione Morten Rasch ha detto che l'isola sarà chiamata Qeqertaq Avannarleq, che vuol dire appunto “l'isola più a nord” nella lingua della Groenlandia.

