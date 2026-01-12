Non cala la tensione intorno alla Groenlandia, finita nel mirino di Donald Trump che in più occasioni ha indicato la volontà di prendere il controllo del territorio, che fa parte della Danimarca, Paese membro della Ue e della Nato.

L’inviato speciale degli Stati Uniti per la Groenlandia, Jeff Landry, ha scritto su X che Copenaghen ha «occupato» l’isola dopo la Seconda Guerra Mondiale, prendendone il controllo e «violando i protocolli delle Nazioni Unite».

«La storia è importante - scrive Landry, che è anche governatore della Louisiana - Gli Stati Uniti difesero la sovranità della Groenlandia durante la Seconda Guerra Mondiale quando la Danimarca non ci riuscì. Dopo la guerra, la Danimarca la rioccupò aggirando e ignorando il protocollo delle Nazioni Unite».

Appena ieri sera Trump, sull’Air Force One, ha ribadito ai giornalisti che gli Usa di impadroniranno dell’isola «in un modo o nell’altro». Trump ha detto: «In pratica, la loro difesa consiste in due slitte trainate da cani. Lo sapete? Sapete in cosa consiste la loro difesa? Due slitte trainate da cani. Nel frattempo, vediamo cacciatorpediniere e sottomarini russi, e cacciatorpediniere e sottomarini cinesi ovunque. Non permetteremo che ciò accada. Hanno bisogno di noi più di quanto noi abbiamo bisogno di loro».

In una nota, il governo dell'isola ha respinto al mittente le mire Usa e definito «inaccettabile» il desiderio statunitense di «prendere possesso» del suo immenso territorio, annunciando l'intenzione di «intensificare i propri sforzi» affinché la sua difesa sia garantita nel quadro della Nato.

«La Groenlandia fa parte del Regno Danese, è membro della Nato e la difesa della Groenlandia deve quindi avvenire tramite la Nato», continua la dichiarazione. «Sulla base della dichiarazione molto positiva per la Groenlandia da parte dei sei stati membri della Nato, il Governo della Groenlandia aumenterà il lavoro per garantire che la difesa della Groenlandia avvenga sotto l'egida della Nato. Tutti gli stati membri della Nato, inclusi gli Stati Uniti, hanno un interesse comune nella difesa della Groenlandia, e la coalizione di governo in Groenlandia lavorerà quindi insieme alla Danimarca per garantire che il dialogo e lo sviluppo della difesa in Groenlandia avvengano nella cooperazione Nato».

