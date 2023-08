Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha rassegnato le proprie dimissioni. Ne danno notizia fonti ufficiali.

L’addio all’incarico era stato preannunciato già nelle scorse settimane e dovrebbe coincidere

con un rimpasto del governo Tory.

Wallace ha inviato una lettera al primo ministro, Rishi Sunak, che ha scelto come suo successore Grant Shapps, 54 anni.

Shapps era finora titolare dell'Energia ed è un veterano dei governi Tory, avendo ricoperto già numerosi ruoli di ministro nell'ultimo decennio sotto David Cameron, Boris Johnson o Liz Truss (quando fu brevemente promosso alla guida degli Interni); ed essendo rimasto fuori solo con Theresa May. La scelta arriva a sorpresa rispetto alle previsioni dei giornali, che davano per favorito il "falco” Tom Tugendhat, attuale viceministro dell'Interno, e - come Wallace - ex militare di carriera.

(Unioneonline/s.s.)

