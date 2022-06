Si sono concluse dopo quattro giorni le cerimonie per festeggiare il Giubileo di Platino, i settant’anni sul trono della 96enne Regina Elisabetta.

La sovrana ha fatto di tutto per partecipare alle celebrazioni, ma purtroppo ha dovuto saltarne diverse per preservare il suo stato di salute. Eppure oggi un ultimo regalo lo ha fatto: quando sembrava che non sarebbe più comparsa, si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace accolta dall'ovazione di una piazza stracolma di gente.

Un gesto nel pieno stile di Elisabetta, che sapendo quanta strada abbiano fatto migliaia di persone solo per vederla per una frazione di secondo, osa più di quanto il corpo di una persona di quell’età possa sopportare.

La sovrana, in abito verde, è uscita per pochi secondi con al fianco l'erede al trono Carlo (e la consorte Camilla), il principe William, secondo in linea di successione, e i figli maggiori di questi, George e Charlotte, terza e quarta. Mentre i reali salutavano è salito l'inno nazionale, "God Save the Queen”, intonato dalla folla dietro lo sventolio di migliaia e migliaia di Union Jack: il tributo di una folla di nuovo traboccante nel piazzale e lungo tutto il grande vialone del Mall.

IL MESSAGGIO – "Resto impegnata a servire" il Regno Unito e i sudditi "al meglio delle mie capacità, sostenuta dalla mia famiglia", è il messaggio di ringraziamento dell’irriducibile matriarca di casa Windsor rivolto al Paese a conclusione delle celebrazioni: "Quando si arriva a celebrare il traguardo dei 70 anni come vostra Regina, non vi sono linee guida da seguire, si tratta davvero di una prima volta".

"Ma io - prosegue la sovrana - mi sento onorata e profondamente toccata per il fatto che così tante persone sono scese in strada a celebrare il mio Giubileo di Platino. E, sebbene non abbia potuto partecipare a tutti gli eventi di persona, il mio cuore è sempre stato con voi". Di qui l'impegno ribadito a continuare "a servirvi al meglio delle mie capacità, con il sostegno della mia famiglia".

Elisabetta esalta quindi "la gentilezza, la gioia e il legame che mi avete dimostrato in modo così evidente in questi ultimi giorni", non senza auspicare che questi sentimenti possano "rinnovare un senso di unità" fra il Paese e la monarchia "per molti anni a venire". "Vi ringrazio - conclude - nel modo più sincero per gli auguri e per la parte che avete svolto in queste liete celebrazioni".

LA FESTA – Oggi la conclusione della grande sfilata nazional-popolare di artisti, performer e carri carnevaleschi del Platinum Pageant, che ha segnato questa giornata finale del Giubileo accanto ai banchetti pubblici organizzati per milioni di persone in tutto il Regno Unito.

Il Corteo di Platino ha inondato di colori il Mall, sotto gli occhi di decine di migliaia di spettatori, dietro l'incedere della storica Carrozza reale d'oro decorata dalla proiezione dell'ologramma di una giovane regina immortalata 27enne nel 1953 nel giorno della sua incoronazione.

Davanti all'ingresso di Buckingham Palace lo show è culminato su un palco su cui - subito prima dell'uscita reale dal balcone - si è esibita la pop star Ed Sheeran, in una versione emozionate della sua hit “Perfect” per sola voce e chitarra dedicata a sua Maestà. Infine qualche altro momento da discoteca a cielo aperto al suono di un celeberrimo successo vintage degli Abba dal titolo evidentemente suggestivo: “Dancing Queen”.

