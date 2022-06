Milioni di persone hanno seguito ieri sera la diretta del concerto per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Al concerto davanti a Buckingham Palace Andrea Bocelli ha cantato “Nessun dorma”, acclamato da 22mila spettatori.

È stata proprio la sovrana, che festeggia 70 anni alla guida del Regno Unito, ad aprire l’evento comparendo in un video insieme all'orso Paddington, l'amato personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond. L’orsetto, nella clip, offre il suo tipico sandwich alla marmellata, ma la regina rifiuta dicendo di averne uno già pronto nella sua borsetta nera, per ogni evenienza. Poi un maggiordomo avvisa la monarca che all'esterno è tutto pronto per le celebrazioni, mentre la folla esplode a festa. "Buon Giubileo, signora. E grazie. Di tutto" dice l'orso Paddington. E Sua Maestà risponde con un sorriso: "Lei è molto gentile".

Infine i due usano un cucchiaino d'argento sui loro piattini da tè per battere il tempo del brano dei Queen “We Will Rock You” che ha aperto il concerto.

Durante la serata, il principe Carlo ha reso un omaggio a sua madre: “Lei ride e piange con noi e, soprattutto, ci è stata vicina in questi 70 anni", ha detto aggiungendo che servire i cittadini è ciò che "fa alzare mia mamma al mattino" e l'ha ringraziata a nome del mondo.

Un clima di distensione è quello che si respira in questi giorni di festa tra i reali, dimostrato anche dal messaggio pubblicato sui social dai duchi di Cambridge in cui fanno gli auguri alla piccola Lilibet, la figlia di Meghan e Harry, che ieri ha compiuto un anno e porta come nome il vezzeggiativo col quale veniva chiamata la regina Elisabetta. Il secondo nome, invece, è Diana, in omaggio alla mamma di Harry.

