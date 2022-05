Un giovane italiano originario di Mesagne (Brindisi) è stato ucciso in Inghilterra. Il corpo di Carlo Giannini, 34 anni, è stato trovato ieri mattina, 12 maggio in un parco di Sheffield.

La Polizia inglese in una nota pubblicata sul proprio sito fa sapere di aver aperto un’indagine per omicidio e lancia un appello ai possibili testimoni.

I parenti di Giannini sono in contatto con il consolato italiano, nelle prossime ore dovrebbero partire per Sheffield.

“E’ stata avviata un’indagine per omicidio dopo che il corpo di un uomo è stato trovato in un parco di Sheffield. Siamo stati chiamati verso le 5.05 (del mattino, ndr) da un uomo che camminando ha trovato il corpo di un uomo a Manor Fields Park. Chiunque abbia informazioni che potrebbero aiutare con le nostre indagini, che potrebbe aver visto o sentito attività sospette intorno al parco tra la scorsa notte (mercoledì 11 maggio) e questa mattina, o che potrebbe avere filmati delle telecamere a circuito chiuso che hanno catturato qualsiasi filmato utile, è pregato di chiamare”, si legge nel comunicato diffuso dalla Polizia.

Il 34enne si è trasferito nel Nord Europa molto tempo fa. Prima ha lavorato in alcuni ristoranti, due anni fa aveva aperto una pizzeria in Germania e di recente si era trasferito in Inghilterra.

