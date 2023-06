Choc a Traunstein, in Baviera, dove ignoti hanno rubato la croce pettorale del defunto Papa emerito Benedetto XVI.

L’oggetto prezioso era stato lasciato in eredità alla chiesa di St. Oswald, dove Joseph Ratzinger ha vissuto da giovane. Secondo quanto riportato dall’ufficio di polizia criminale bavarese il furto sarebbe avvenuto lunedì.

Non è stato ancora comunicato il valore della croce, placcata in oro e con una pietra preziosa incastonata sulla sua superficie. Per le Forze dell’ordine «il danno immateriale per la Chiesa cattolica è ovviamente enorme».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata