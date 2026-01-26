I soldati dell'Idf hanno trovato i resti di Ran Gvili, l’ultimo ostaggio israeliano l'ultimo ostaggio israeliano ancora a Gaza.

Lo ha comunicato il ministro della Difesa Israel Katz su X. Spiegando: «Il sergente maggiore Ran Gvili è tornato a casa. La mattina del 7 ottobre, allo scoppio del brutale attacco terroristico di Hamas, Ran si precipitò verso la zona di confine con Gaza, si unì con coraggio ai combattimenti nel kibbutz Alumim, lottò con eroismo straordinario, eliminò numerosi terroristi e protesse con il proprio corpo i civili, fino a cadere in battaglia ed essere rapito e portato nella Striscia di Gaza».

«Ran – ha proseguito Katz – era un combattente coraggioso, animato da un profondo senso di missione e di responsabilità nazionale. Il suo eroismo in quella mattina così difficile è parte della storia della resistenza e della determinazione dei combattenti e delle forze di sicurezza di fronte all'attacco terroristico».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata