Nell’inferno di fuoco e distruzione che ha colpito nella notte l’Ucraina, causando 4 morti e almeno 100 feriti, Mosca ha utilizzato ancora una volta la sua nuova arma per colpire. Si tratta del missile balistico ipersonico Oreshnik, a medio raggio e in grado di viaggiare ad una velocità tale da eludere le tradizionali difese anti-aeree. Traslitterazione della parola russa che indica l'albero "nocciòlo", l'Oreshnik è stato utilizzato per la prima volta per prendere di mira un complesso industriale a Dnipro, città nel sud dell'Ucraina, il 21 novembre 2024. Quindi è stato impiegato il 9 gennaio scorso per colpire un bersaglio nell'oblast di Leopoli. Nella notte l'ultimo lancio, su una cittadina a circa 60 km da Kiev.

Viene descritto come "dual-use”, cioè progettato per poter trasportare sia testate convenzionali che nucleari. Secondo diverse analisi tecniche e fonti occidentali, il sistema è anche Mirv (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles), cioè può trasportare più testate separate. Si stima che la sua gittata sia tra i 3.000 e 5.500 chilomettri, quindi in grado di colpire anche l'Europa, come ha avvisato il comandante delle truppe missilistiche russe all'indomani del primo utilizzo in Ucraina.

Ha una velocità di tre chilometri al secondo - più di 10 volte la velocità del suono, secondo Putin - e viaggia attraverso l'alta atmosfera, diventando così difficilmente intercettabile, almeno dai sistemi di difesa missilistica dell'Ucraina.

Si ritiene che l'Oreshnik derivi dall'RS -26 Rubezh IRBM, che è stato testato cinque volte ma non è mai entrato in servizio. Secondo gli esperti, ha probabilmente uno stadio di spinta in meno rispetto al RS-26, riducendone la gittata.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato il primo agosto 2025 che l'Oreshnik era entrato in produzione e in servizio e che il primo lotto era stato consegnato alle truppe russe. La nuova arma è stata pensata dal Cremlino non solo in risposta agli attacchi ucraini su suolo russo con droni o missili a lungo raggio americani e britannici, ma anche per tenersi al passo con lo sviluppo e la distribuzione di missili a raggio intermedio americani in Europa e nell'Asia-Pacifico.

Fonti Usa hanno derubricato l'Oreshnik ad un'arma non in grado di cambiare le sorti del conflitto in Ucraina, ma nell'arsenale russo ci sono anche scorte di missili balistici intercontinentali (Icbm) che avrebbero ben altro impatto, tanto che finora nessun Paese li ha mai utilizzati. Perché possono essere caricati con testate atomiche e coprire una distanza fino a 10.000 chilometri. Nel caso venissero lanciati dalla Russia, sarebbero in grado di colpire la costa orientale degli Stati Uniti.

(Unioneonline)

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