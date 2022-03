Hanno trascorso da soli 26 giorni nella foresta e sono stati ritrovati vivi. Protagonista dell’incredibile storia che arriva dalla regione di Manicoré, in Brasile, sono due fratellini di 6 e 8 anni.

Glauco e Gleison si erano persi il 18 febbraio dopo essersi inoltrati in una fitta area boschiva mentre andavano a caccia di uccellini. Dopo le prime ricerche da parte dei Vigili del fuoco, poi interrotte, sono stati gli indigeni dei villaggi di Capana Grande a non arrendersi. A individuarli è stato un taglialegna che ha sentito le loro voci: i bambini erano visibilmente denutriti a causa dei tanti giorni trascorsi senza cibo. Dopo averli portati in barca nel municipio più vicino, sono stati ricoverati in ospedale.

