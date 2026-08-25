Un attacco ucraino con droni ha causato nella notte la morte di due persone e ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero: a confermarlo questa mattina sono le autorità locali.

«I detriti dei droni sono caduti sulla stazione ferroviaria di Afipsky; purtroppo due persone sono state uccise», ha dichiarato su Telegram il governatore regionale Veniamin Kondratiev.

Sul versante ucraino, due persone sono state uccise a Zaporizhzhia, secondo quanto ha riferito il capo dell'amministrazione militare locale, Ivan Fedorov, sempre su Telegram.

La Russia ha colpito nella notte, simultaneamente, quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro.

(Unioneonline)

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