Francia, nasce il governo Lecornu: Macron nomina 18 ministriIl premier chiamato al difficile compito di guidare una compagine priva della maggioranza all'Assemblea nazionale
In Francia è pronto a insediarsi il nuovo governo guidato dal premier Sebastian Lecornu.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, come “ossatura” dell’esecutivo, che si riunirà per la prima volta in consiglio lunedì pomeriggio. Martedì invece il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale.
Lecornu ha per prima cosa chiesto ai suoi ministri di essere «negoziatori e di trovare compromessi con tutti i parlamentari». Una richiesta, quella di Lecornu, segnata dal fatto che è privo della maggioranza all'Assemblea nazionale e minacciato di censura dall'opposizione.
