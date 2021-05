Sarà processato per "spionaggio" e "propaganda contro il sistema politico" della Repubblica islamica il turista francese arrestato in Iran nel maggio scorso e da allora rinchiuso nel carcere di Vakilabad, nella città nordorientale di Mashhad.

Briere, 35 anni, era stato incriminato il 15 marzo scorso e le accuse a suo carico sono state confermate al termine delle indagini, ha detto il suo legale, Saeed Dehghan.

Arrivato in Iran dalla Francia in pulmino, è accusato di spionaggio per avere fotografato "aree proibite" con un drone in un deserto vicino al confine con il Turkmenistan. Aveva poi pubblicato le immagini sui social: di qui l'accusa di "propaganda contro il sistema politico".

(Unioneonline/D)

