Varie esplosioni sono state udite a Eslamshahr, nella parte occidentale di Teheran, ed è stata attivata la contraerea. È avvenuto nella notte, poco prima dell’inizio dei funerali di Stato in Iran per le circa 60 vittime – tra cui comandanti militari e scienziati nucleari – della guerra con Israele. «La cerimonia in onore dei martiri è ufficialmente iniziata», ha dichiarato la tv di Stato iraniana, mostrando filmati di persone in abiti neri che sventolavano bandiere iraniane e tenevano in mano le foto dei comandanti militari uccisi.

L'area di Bidganeh, nella parte occidentale di Teheran, ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni. Poco dopo le sirene hanno risuonato in varie zone di Israele, per un missile in arrivo dallo Yemen. «I sistemi di difesa aerea sono stati attivati per intercettare la minaccia», ha affermato l'Idf su Telegram. Le sirene hanno suonato in varie aree di Israele e la popolazione è stata invitata a seguire il protocollo indicato dal Comando interno.

Proprio ieri Donald Trump aveva parlato di pace in arrivo con l'Iran, pur conservando le sanzioni e scambiando parole di fuoco con la Guida suprema Khamenei. «Raggiungeremo un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana, l'intesa è vicina», le parole dallo Studio Ovale del presidente degli Stati Uniti.

