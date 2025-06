«Gli alleati si impegnano a investire il 5% del Pil annuo nelle esigenze fondamentali di difesa e nelle spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035, al fine di garantire gli obblighi individuali e collettivi, in conformità con l'articolo 3 del Trattato di Washington».

È quanto si legge nella dichiarazione finale del summit Nato a L’Aja.

Via libera dunque all’aumento delle spese militari dei 32 Paesi membri. Un incremento molto significativo, visto che fino ad ora i Paesi membri si impegnavano ad investire il 2%. Nel dettaglio, «gli alleati stanzieranno almeno il 3,5% del Pil annuo, in base alla definizione concordata di spesa per la difesa della Nato, entro il 2035, per finanziare i requisiti fondamentali della difesa e per soddisfare gli obiettivi di capacità della Nato». L’1,5% dl Pil invece andrà «al più generale comparto della sicurezza». Gli alleati «accettano di presentare piani annuali che mostrino un percorso credibile e incrementale per raggiungere questo obiettivo», recita il testo, che prevede una revisione dei piani nel 2029.

I Paesi dell’Alleanza Atlantica si dichiarano «uniti di fronte a profonde minacce e sfide alla sicurezza, in particolare la minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euro-atlantica e la persistente minaccia del terrorismo».

Come anticipato e come richiesto da Donald Trump, il linguaggio non prevede una netta definizione dell'invasione russa in Ucraina come «guerra di aggressione».

Ancora: gli alleati «ribadiscono il loro impegno sovrano a fornire sostegno all’Ucraina». Ma dal documento è esclusa ogni menzione a un futuro ingresso di Kiev nella Nato, al contrario di quanto accadde lo scorso anno a Washington, dove si stabilì il principio del «percorso irreversibile».

Non figurano nemmeno riferimenti agli impegni finanziari per l'Ucraina - l'anno scorso c'erano i 40 miliardi all'anno - che, appunto, ora diventa «un impegno sovrano».

I membri della Nato hanno poi ribadito il loro «incrollabile impegno» alla difesa reciproca in caso di attacco. «Un attacco a uno è un attacco a tutti», hanno insistito i paesi dell'Alleanza Atlantica, sottolineando il loro impegno nei confronti dell'Articolo 5 del Trattato Nato sulla Difesa Collettiva, messo in discussione ieri proprio da Donald Trump, che ieri lo aveva definito «interpretabile» in diversi modi e oggi ha corretto il tiro.

Resta il caso Spagna, con il premier Pedro Sanchez che ha più volte dichiarato di non volersi accodare a questo aumento delle spese militari. Gelo tra il premier spagnolo e Donald Trump, che non si sono neanche salutati.

Il segretario generale Mark Rutte ha accordato a Sanchez «la flessibilità per determinare il proprio percorso sovrano per raggiungere gli obiettivi di capacità». E ha trovato lo stratagemma del 3,5% (in difesa) + 1,5% (in sicurezza) per convincere i Paesi riottosi, tra cui c’è anche la Slovacchia.

