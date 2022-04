Un’esplosione si è verificata in un deposito di munizioni vicino al villaggio di Staraya Nelidovka, nella regione russa occidentale di Belgorod, non lontano dal confine con l’Ucraina. Lo ha confermato sul suo canale Telegram il governatore Vyacheslav Gladkov che si è messo in contatto con il capo dell'insediamento rurale di Golovinsky, Denis Zolotukhin.

Gladkov aggiunge che non si sono registrati al momento danni a edifici residenziali o vittime civili. Ha poi spiegato che forti scoppi, simili a esplosioni, sono stati uditi nella città di Belgorod intorno alle 3.35 della notte.

Ieri, nell'anniversario della tragedia di Chernobyl, la Russia ha lanciato tre missili su tre centrali nucleari: lo ha detto, in un videomessaggio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Quella catastrofe dovrebbe essere raccontata nelle scuole russe, dovrebbe essere ricordata in Russia ogni anno il 26 aprile, come si fa in tutto il mondo civile. Invece, hanno lanciato tre missili contro l'Ucraina in modo da sorvolare direttamente i blocchi delle nostre centrali nucleari. E tre centrali nucleari contemporaneamente: su Zaporizhia, Khmelnytsky e le centrali nucleari dell'Ucraina meridionale”. “Le truppe russe che cercavano di attaccare Kiev attraverso la zona di Chernobyl – ha proseguito - hanno utilizzato questa zona chiusa come testa di ponte militare. Hanno allestito posizioni su un terreno dove è vietato sostare. Hanno guidato veicoli corazzati attraverso aree in cui sono sepolti materiali contaminati dalle radiazioni e dove ci sono particelle radioattive... saccheggiato un laboratorio di analisi nucleare e persino rubato oggetti contaminati confiscati ai trasgressori delle regole della zona di esclusione”.

Intanto a Mosca il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato Antonio Guterres. Il vertice tra i due è durato circa un’ora secondo quanto ha riferito il vice portavoce del segretario generale dell'Onu, Farhan Haq sottolineando che le operazioni per stabilire un gruppo di contatto umanitario e una collaborazione specifica con la Croce Rossa per assistere gli abitanti di Mariupol, in Ucraina, inizierà “sul campo non appena possibile”.

VIOLENZE SESSUALI – 400 denunce contro soldati russi per violenze sessuale ai danni di donne e bambini sono arrivate dal primo al 14 aprile al numero istituito dal Parlamento ucraino per presentare segnalazioni e ricevere assistenza psicologica. Lo rende noto il commissario ai Diritti umani del parlamento di Kiev, Lyudmyla Denisova, citata dal Kyiv Independent. Denisova ha detto che dopo aver messo a disposizione dei cittadini il numero pubblico, le segnalazioni continuano a crescere.

(Unioneonline)

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video)

© Riproduzione riservata