Gli Stati Uniti si preparano a vaccinare contro il Covid anche i più piccoli. Il gruppo di esperti della Food and Drug Administration (Fda) ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino ai bambini dai sei mesi in su.

Due i vaccini approvati per questa fascia d’età, l’unica sinora esclusa dalla vaccinazione anti-Covid: Moderna, due dosi, e Pfizer, tre dosi.

Le sperimentazioni hanno confermato la sicurezza e l'efficacia dei due farmaci: anche le reazioni avverse più comuni e banali come febbre e affaticamento sono state riscontrate in misura minore rispetto a quanto avviene negli adulti.

Moderna prevede la somministrazione di due dosi pari a un quarto di quelle previste per gli adulti. Pfizer addirittura di un decimo, ma sono già prevista tre dosi.

LE PROSSIME TAPPE

Dopo il pronunciamento degli esperti deve arrivare, ma è praticamente scontato, l’ok della Fda e la decisione definitiva del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) che si riunirà sabato. Anche questa decisione appare scontata, quindi già dalla prossima settimana negli Usa si potranno vaccinare i più piccoli.

Ma la vera domanda è, in quanti lo faranno? I genitori esitano, anche considerando la fascia d’età superiore (5-11 anni) solo il 29% è stato vaccinato, quota molto al di sotto di quanto si attendevano le autorità sanitarie.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata