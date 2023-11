Sono due le condanne a morte eseguite in queste ore in Alabama e in Texas.

Nel primo Stato, Casey McWhorter, 49 anni, è stato dichiarato morto alle 18:56 ora locale, secondo le autorità statali. La sentenza è del 1994, dopo essere stato ritenuto l’omicida del padre di un suo amico, Edward Lee Williams, ucciso con un’arma da fuoco dopo che l’uomo li aveva sorpresi mentre saccheggiavano la sua casa insieme a un terzo adolescente. McWhorter aveva 18 anni al momento dell'incidente, gli altri due avevano 16 e 15 anni.

In Texas, David Renteria, 53 anni, è stato giustiziato per il rapimento nel 2001 davanti a un ipermercato e poi per l'omicidio di una bambina di 5 anni, Alexandra Flores. Diceva di essere stato costretto sotto minaccia da una banda a rapire la piccola e ha negato di esserne l'assassino. È stato dichiarato morto giovedì alle 19:11 ora locale, secondo un comunicato stampa delle autorità del Texas.

Queste ultime due portano a 23 il numero delle esecuzioni avvenute negli Usa nel 2023, di cui otto in Texas e due in Alabama, tutte effettuate tramite iniezione letale.

