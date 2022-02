Ergastolo. È la pena che ha introdotto il governo dell’Uganda per chiunque uccida la gru crestata, volatile a rischio di estinzione ed emblema del Paese del’Africa centro-orientale, dove risiedono oltre 45 milioni di persone.

Secondo quanto riferisce la Bbc, il governo ha anche annunciato che ai colpevoli sarà inflitta una multa di 20 miliardi di scellini ugandesi, equivalenti a 5,7 milioni di dollari.

La gru crestata è un uccello molto amato in Uganda e figura al centro della sua bandiera. Il commissario per la fauna selvatica dell'Uganda, George Owoyesigire, ha detto che l'uccello appartiene a una specie attualmente in pericolo a causa della distruzione del suo habitat, tra gli altri fattori di rischio.

Nel Paese le gru crestate rimaste sono circa 8.000 rispetto alle 35.000 registrate nel 1989, secondo i dati ufficiali.

