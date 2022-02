L'Ema ha dato il via libera alla somministrazione, quando ritenuto opportuno, della terza dose del vaccino anti-Covid Comirnaty (Pfizer-BioNTech) per gli adolescenti dai 12 anni in su. Lo ha reso noto la stessa Agenzia europea del farmaco.

Le dosi di richiamo vengono somministrate alle persone che hanno completato la vaccinazione primaria "per ripristinare la protezione dopo che questa è svanita", aveva già spiegato Ema con l’annuncio, a inizio gennaio, della nuova indicazione in fase di valutazione.

L’Agenzia europea del farmaco ha anche raccomandato oggi di estendere l'utilizzo del vaccino anti-Covid di Moderna ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

La dose da utilizzare per i bambini, si legge in una nota dell'Ema, deve essere pari a circa la metà di quella prevista per gli adulti.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata