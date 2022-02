Che “Camilla possa essere conosciuta come regina consorte”. È l’augurio “sincero” inviato dalla regina Elisabetta II d’Inghilterra alla nuora, moglie del figlio Carlo, e contenuto in un messaggio alla nazione alla vigilia del 70esimo anniversario della sua ascesa al trono. La sovrana 95enne supera quindi il pronostico fatto finora secondo il quale, anche nel caso in cui Carlo diventasse un giorno re, la seconda moglie (dopo il divorzio da lady Diana) sarebbe potuta diventare solo principessa consorte, e non regina.

"Quando, a tempo debito, mio figlio Charles diventerà re - ha scritto Elisabetta - so che garantirete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me. Ed è mio sincero augurio che, quando quel momento arriverà, Camilla sia riconosciuta come Regina Consorte".

