Sono ben 13 i milioni di olandesi che hanno votato alle elezioni anticipate dopo la caduta del governo a giugno. Con quasi tutti i voti scrutinati (97,7%) nelle elezioni politiche di ieri, nei Paesi Bassi è testa a testa fra i liberali progressisti di D66 guidati dal giovane Rob Jetten e il partito di destra nazionalista e anti-Islam Pvv di Gert Wilders. Lo scrive il quotidiano olandese De Telegraaf.

Entrambi i partiti sono accreditati a 26 seggi, e a notte fonda la differenza fra i due era solo di 2.300 voti a favore di D66. Nelle proiezioni serali, il D66 era dato in vantaggio con 27 seggi contro i 25 di Pvv, che però durante la notte ha accorciato le distanze.

