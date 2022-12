Germania sotto choc per l’aggressione a due ragazzine di 14 anni, accoltellate mentre andavano a scuola a Illerkirchberg, un piccolo centro del Baden-Wurttemberg. Una delle giovani è morta per le ferite, mentre la seconda è ricoverata in gravi condizioni.

La polizia ha individuato il responsabile: un 27enne di origine eritrea, fermato in un alloggio per richiedenti asilo.

Nel dare la notizia del fermo la polizia ha fatto appello alla cittadinanza affinché non metta all’indice tutti i rifugiati a causa del gesto atroce commesso dal giovane.

Con il giovane eritreo sono stati anche fermati anche due immigrati della stessa nazionalità trovati sul posto. Gli inquirenti vogliono interrogarli per chiarire al meglio la dinamica di un'aggressione che non ha ancora ufficialmente un movente.

Non è chiaro infatti se l'aggressore abbia agito in modo mirato e se conoscesse le due teenager ferite.

«La nostra comunità è sconvolta. La vittima era poco più di una bambina. Siamo tutti in lutto con la famiglia», ha dichiarato il sindaco di Illerkirchberg Markus Haeussler.

