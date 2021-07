Una forte esplosione si è verificata questa sera a Dubai, sembra a bordo di una nave petroliera attraccata al porto di Jebel Ali.

“Un incendio è scoppiato in un container all'interno di una nave ancorata nel porto di Jebel Ali – scrive in una nota il governo dell’emirato – , dopo che nel porto è stata udita una forte esplosione. Una squadra della Protezione civile di Dubai sta lavorando per spegnerlo".

Sul posto ci sono anche le squadre di soccorso.

La detonazione è stata talmente potente da far tremare molti edifici della città.

(Unioneonline/s.s.)

