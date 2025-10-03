L’avvistamento di «diversi droni di grandi dimensioni» ha reso necessaria la chiusura dell'aeroporto di Monaco nella serata di giovedì.

Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, «si trattava probabilmente di cinque o sei droni alari con un diametro di circa un metro». Uno avrebbe avuto «un'ampia apertura alare». La polizia sarebbe accorsa molto rapidamente sul posto, ma gli oggetti volanti «erano già scomparsi». Inoltre, viene sottolineato, non è noto quale ne fosse la provenienza.

Un altro avvistamento di una quindicina di droni è avvenuto la notte scorsa sopra l'area militare di Elsenborn, in Belgio. Episodi che «dimostrano ancora una volta che l'intera Ue è a rischio», ha detto il portavoce della Commissione europea per la Difesa, Thomas Regnier, nel briefing quotidiano con la stampa, evidenziando che Bruxelles è in contatto con gli Stati membri e «spetta a loro svolgere le indagini» per identificare l'origine e la responsabilità dietro le incursioni dei velivoli sospetti nello spazio aereo europeo.

