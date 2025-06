Nuovi attacchi aerei «massicci» russi hanno colpito le città ucraine di Kiev e Odessa nella notte tra lunedì e martedì, uccidendo due persone, provocando numerosi feriti e colpendo un ospedale ostetrico oltre a diversi edifici residenziali.

«La Russia mente ogni giorno sul suo desiderio di pace e attacca le persone ogni giorno. È ora di imporre sanzioni. È ora di sostenere l'Ucraina con le armi. È ora di dimostrare che la democrazia ha potere», ha commentato su Telegram il capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.

«Il nemico ha attaccato Odessa in modo massiccio con droni. Le infrastrutture civili sono state danneggiate e ci sono incendi. I russi hanno colpito un reparto maternità, un pronto soccorso e alcuni edifici residenziali», ha dichiarato, aggiungendo che il reparto maternità era stato evacuato in tempo.

Anche a Kiev diverse persone sono rimaste ferite in un attacco aereo, descritto anch'esso come «massiccio» dal sindaco Vitali Klitschko, che ha segnalato diversi edifici in fiamme. In totale sono stati lanciati 315 droni e sette missili, tra cui due di fabbricazione nordcoreana.

In Russia, dove anche l'Ucraina sta intensificando gli attacchi con droni contro infrastrutture strategiche, 13 aeroporti hanno dovuto essere chiusi durante la notte per motivi di sicurezza, inclusi i quattro aeroporti di Mosca e quello di San Pietroburgo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato Stati Uniti ed Europa a intraprendere «azioni concrete» contro la Russia: «È fondamentale che la risposta a questo attacco russo, come ad altri attacchi simili, non sia il silenzio del mondo, ma un'azione concreta. Un'azione da parte dell'America, che ha il potere di costringere la Russia alla pace. Un'azione da parte dell'Europa, che non ha altra scelta che essere forte».

