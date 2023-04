Una notizia da film horror. È quella che arriva dall’Egitto dove una donna è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso premeditatamente il figlio di cinque anni per mangiarlo.

Lo riferisce il quotidiano spagnolo El Mundo.

In una nota la procura egiziana ha dichiarato che la donna è stata portata in carcere dopo essere stata incriminata per aver tolto la vita al figlioletto in maniera brutale con un'ascia, crimine che ha lei stessa ha ammesso durante l'interrogatorio davanti ai magistrati.

Secondo il rapporto della polizia, il delitto è avvenuto nella città settentrionale egiziana di Faqus, dove l'accusata «ha ucciso il figlio, lo ha smembrato e ha nascosto parti del corpo in casa». Parti del cadavere smembrato sarebbero state anche trovate in una pentola.

Le autorità stanno indagando per verificare il racconto fatto dalla donna. Gli investigatori hanno anche disposto analisi sull’arma con cui è stato commesso l’omicidio.

