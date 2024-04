Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken a Pechino per un vertice con l'omologo cinese Wang Yi. In agenda l'aggravarsi delle tensioni sul sostegno della Cina all'invasione russa dell'Ucraina e i dossier su Medio Oriente e Taiwan.

«Speriamo in un miglioramento dei rapporti» ha detto Blinken aprendo l'incontro alla Diaoyutai State Guesthouse, mentre Wang ha messo in guardia sui crescenti disaccordi tra le due potenze, sottolineando che - ciononostante - le relazioni Cina-Usa «stanno cominciando a stabilizzarsi».

Quanto ai punti con visioni diverse, sul tavolo le vicende relative a Russia, Taiwan e il corposo dossier sul commercio. I due Paesi dovrebbero essere il più «chiari possibile riguardo alle aree in cui abbiamo differenze, almeno per evitare malintesi, per evitare errori di calcolo - ha detto Blinken nelle battute iniziali -. Questa è davvero una responsabilità condivisa che abbiamo non solo per la nostra gente, ma per le persone di tutto il mondo».

Wang, invece, ha esortato ad affrontare i crescenti disaccordi per scongiurare una «spirale discendente». «Questa è una questione importante per i nostri due Paesi e mette alla prova la nostra sincerità e capacità», ha concluso il capo della diplomazia di Pechino.

