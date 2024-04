«Cara Unione,

scrivo per segnalare il pessimo stato in cui si trovano alcune strade nel centro Sardegna. Mi riferisco in particolare alla sp15 sul lago Omodeo, di cui inoltro alcune impietose immagini con riferimento al tratto compreso fra Tadasuni e Ardauli.

Possibile che nessuno intervenga? Poi ci lamentiamo degli incidenti stradali?

Grazie dell’attenzione».

