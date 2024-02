Sono i due figli minorenni i principali sospettati della morte di una donna di 48 anni. Il corpo senza vita è stato trovato ieri a Castro Urdiales, in Cantabria (Spagna). Secondo i media locali, era imbavagliata e all’interno di un’auto.

Gli inquirenti si sono messi subito alla ricerca dei figli di 16 e 13 anni, che erano irreperibili. Sono stati poi rintracciati in piena notte, intorno alle 2, in un parco. Il più grande è stato arrestato, il più piccolo non è perseguibile penalmente in quanto minore di 14 anni.

«Le indagini si concentrano sulla possibilità che uno dei due figli sia responsabile dell'accaduto», ha detto a radio Cadena Cope Eugenia Gómez de Diego, a capo della prefettura della Cantabria.

