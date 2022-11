Una forte esplosione ha scosso oggi pomeriggio, 16-20 ora locale, il centro di Istanbul.

Il boato, causato da una borsa carica di esplosivo, ha fatto tremare Beyoğlu Istiklal Street, nel quartiere di Taksim sulla sponda europea. Molte squadre sanitarie e di polizia sono state inviate sul posto.

Ci sono almeno sei morti e più di 80 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.

Erdogan parla di “vile attentato” e fa sapere che nella vicenda è coinvolta “una donna kamikaze”.

Il ministro della Giustizia turco Berkir Bozdag in serata ha fatto il punto sulle indagini: “Ci sono due possibilità – ha detto -, o la borsa aveva un meccanismo all’interno per esplodere autonomamente oppure è stata fatta esplodere con un comando a distanza. Una donna è stata seduta su una panchina per 40 minuti e poi si è alzata, l’esplosione è arrivata 1 o 2 minuti dopo”.

Sui social circolano diverse foto e video che mostrano gli effetti devastanti dell’ attentato: si vedono i corpi insanguinati a terra e il fuggi fuggi della gente che in quel momento stava affollando le vie dello shopping.

Sul caso si è attivata anche la Farnesina che sta verificando l’eventuale coinvolgimento di nostri connazionali: “Al momento non risultano italiani morti o feriti”, ha fatto sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Sono terribili le immagini di Istanbul, voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze alla Turchia per l'attentato subito e la morte di cittadini innocenti", ha invece commentato Giorgia Meloni.

(Unioneonline/v.f.-L)

© Riproduzione riservata