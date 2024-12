Una donna è stata avvolta dalle fiamme mentre viaggiava sulla metropolitana di New York, dopo che un uomo le ha dato fuoco. La vittima, nonostante i soccorsi, è morta. L’aggressione è avvenuta alle 7.30 ora locale (13.30 in Italia), sulla linea F, all'altezza della stazione di Stillwell Avenue, a Coney Island.

Lo riporta alla Cnn. L’uomo, di cui per ora non si conosce l’identità, è in fuga. Nessun altro passeggero è rimasto ferito. La polizia di New York sta esaminando i video ripresi dalle telecamere di sicurezza. L'età e l'identità della vittima non sono state ancora rese note.

La tragedia di oggi è solo l’ultima di una lista di avvenimenti che hanno reso, agli occhi dei cittadini, la metro di New York un posto sempre più pericoloso. Il mese scorso un uomo ha aperto il fuoco all'altezza dell'Upper West Side e poi è fuggito in una stazione vicina prima di essere arrestato; a febbraio, il conducente di un treno della linea A è stato attaccato e ferito. Un triste evento che ha spinto la governatrice dello Stato Kathy Hochul ad annunciare l’arrivo di mille agenti di polizia e della guardia nazionale sui mezzi pubblici.

