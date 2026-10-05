«Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei ministri, per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipale il prossimo 29 novembre».

Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa.

«Dopo aver informato, come dovuto, il Capo dello Stato, ho deciso di convocare questa stessa mattina un Consiglio dei ministri straordinario per sciogliere le Cortes Generales (i due rami del Parlamento, ndr) e indire le elezioni generali, che si terranno domenica 29 novembre, secondo i termini previsti dalla legge», ha annunciato Sanchez. «È giunto, quindi, il momento - ha sottolineato - che voi, cittadini e cittadine spagnole, decidiate quale futuro volete per voi stessi e per il vostro Paese».

La decisione arriva sull’onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso, provvedimenti proposti dall’esecutivo per affrontare l’emergenza abitativa dopo lo sfratto di una donna. Dopo aver consultato i ministri e il partito socialista, il premier ha deciso di anticipare la scadenza naturale della legislatura, prevista per luglio 2027.

Sanchez ha 54 anni ed è uno leader europei più longevi, è primo ministro spagnolo del 2018. Tracciando un bilancio del suo ultimo mandato, ha sottolineato: «Abbiamo fatto il possibile per difendere gli interessi degli spagnoli, si sono ridotte le diseguaglianze e l’economia è quella che è più cresciuta in Europa. Oggi c’è insoddisfazione, anche noi abbiamo commesso errori ma per correggerli abbiamo bisogno della gente, di una maggioranza più ampia in Parlamento. Per questo ho deciso di indire nuove elezioni».

(Unioneonline)

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