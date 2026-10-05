Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trumpiano, figlio dell’ex presidente Jair, ha ottenuto il 47,14 % dei voti, il presidente uscente il 45.03 %, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti.

Gli altri candidati minori, esclusi dal secondo turno, tutti di centrodestra, hanno raggiunto insieme circa il 12%. Schede nulle al 2,93%, bianche 1,84%. L'affluenza è stata del 79%, in linea con le ultime elezioni.

«Questo voto segna la fine della stagione del Pt, del partito di Lula», ha detto Bolsonaro, «i brasiliani hanno scelto il cambio e fra tre settimane, al ballottaggio, diranno la parola fine definitiva contro questo governo corrotto».

«Pensavo di vincere al primo turno, ma abbiamo preso una lezione di democrazia», le parole di Lula, che non si dà per vinto. «Siamo impegnati al ballottaggio e vinceremo. Sapremo convincere il popolo brasiliano», ha promesso il candidato progressista. Quindi ha illustrato i punti centrali della sua campagna elettorale delle prossime settimane, a partire dallo sforzo di attirare il voto di chi si è astenuto, un elettorato potenziale di oltre 33 milioni di persone. «Farò un appello per dimostrare che il voto è necessario per definire il futuro di questo paese. Nessuno più di noi può offrire un futuro alla società brasiliana», ha sottolineato. Quindi è tornato a criticare Flávio Bolsonaro, accusandolo di avere «relazioni con i miliziani della criminalità organizzata di Rio de Janeiro», oltre a essere coinvolto nello scandalo al Banco Master, che, ha detto Lula, «ha portato alla più grande corruzione e alla più grande orgia da parte delle autorità in questo paese».

Le elezioni sono state un grande successo per la famiglia Bolsonaro, quattro membri del clan familiare hanno vinto nelle elezioni legislative: la moglie Michelle, i figli Carlos e Jair Renan e il fratello Renato. Michelle Bolsonaro, moglie dell'ex presidente, si è assicurata il seggio al Senato in rappresentanza del Distretto Federale di Brasilia con il 29% dei voti. Sempre al Senato è stato eletto il figlio di Jair, Carlos Bolsonaro, che ha vinto con il 25% dei voti nello stato di Santa Catarina, uno dei grandi bastioni del bolsonarismo. Eletto anche Renato Bolsonaro, fratello dell'ex presidente, che ha ottenuto un seggio come deputato di San Paolo, mentre Jair Renan, figlio minore dell'ex presidente e consigliere comunale a Balneário Camboriú dal 2024, rappresenterà Santa Catarina, anch'egli alla Camera dei Deputati.

Jair Bolsonaro è attualmente agli arresti domiciliari, sta scontando una condanna a 27 anni e 3 mesi con l'accusa di aver tentato un colpo di stato nel 2022. Gli sono stati concessi i domiciliari per motivi di salute.

(Unioneonline)

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