Gravissimo incidente questo pomeriggio a Lisbona, dove è deragliata la famosa funicolare Elevador da Gloria provocando la morte di tre persone e il ferimento di almeno una ventina.

La funicolare, che collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto, è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti ancora intrappolati tra le lamiere.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi che reggevano la struttura avrebbe ceduto verso le 18.00 e il veicolo è precipitato andando a sbattere su uno degli edifici adiacenti alle rotaie. La zona centrale è molto frequentata anche da pedoni e avventori degli stabilimenti vicini.

Il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha subito reagito con un messaggio sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica, esprimendo «profondo cordoglio», in particolare «per i morti e i feriti gravi».

