Il mondo si prepara a rispondere alla guerra commerciale lanciata da Donald Trump, i "dazi reciproci (“reciprocal tariffs”) come nel titolo, accanto allo stemma del presidente degli Stati Uniti, del documento distribuito ai giornalisti nel prato del Giardino delle Rose della Casa Bianca da cui il presidente Usa ha lanciato la sua offensiva.

Nel testo, otto pagine, le tabelle che illustrano Paese per Paese i dazi destinati a colpire Paesi amici e nemici. Così sintetizzabile: una tariffa base del 10% che verrà applicata, dal 5 aprile, a tutti i Paesi (per esempio al Regno Unito, all’Australia, al Brasile); e tariffe personalizzate, in vigore dal 9 aprile, per i Paesi «peggiori», e cioè che hanno imposto dazi o tasse sui prodotti americani e che hanno ampi surplus della bilancia commerciale con gli Usa. Come l’Ue, per cui la tariffa è al 20% secondo i calcoli americani che prevedono un valore pari alla metà di quanto imposto loro: nel caso dell’Ue il 39% fra dazi al 10% e imposte sul valore aggiunto al 20%.

Confermati anche dazi al 25% sulle auto straniere, già in vigore. Con una minaccia: «Non reagite o ci sarà un'escalation».

E mentre crollano le borse asiatiche e i future di Wall Street, con un nuovo record dell'oro, arriva la replica della presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen: «Siamo nella tempesta» le sue parole. Con i dazi americani «è il caos. Le conseguenze saranno terribili per milioni di persone in tutto il mondo. Milioni di cittadini dovranno fare i conti con un aumento dei costi. I farmaci verranno di più, così come i trasporti. L'inflazione salirà. E questo danneggerà soprattutto i cittadini più vulnerabili». «Siamo pronti a reagire, ma siamo pronti a negoziare, non è troppo tardi. Finalizzeremo il primo pacchetto di contromisure sull'acciaio e ne prepareremo altri». «Ora convocheremo anche dialoghi strategici con i settori siderurgico, automobilistico e farmaceutico. E altri seguiranno».

Trema anche la Sardegna: il 60% della produzione del pecorino romano è destinata agli Stati Uniti con un pesante contraccolpo che potrebbe arrivare anche per il settore vitivinicolo.

LA DIRETTA

6:20 – Taiwan, 'dazi Usa irragionevoli, avviare seri negoziati'

Le tariffe del presidente americano Donald Trump sono "altamente irragionevoli" e il governo taiwanese ha pianificato "seri negoziati" con Washington, ha affermato oggi Taipei.

5:50 – Von der Leyen, 'saremo al fianco dei settori colpiti dai dazi'

"L'Europa sarà al fianco di chi sarà colpito" dai dazi Usa. "Abbiamo già annunciato nuove misure a sostegno dei settori dell'acciaio e delle automobili. La scorsa settimana abbiamo limitato la quantità di acciaio che può essere importata in Europa senza dazi. Questo darà più respiro a queste industrie strategiche. Ora convocheremo anche dialoghi strategici con i settori siderurgico, automobilistico e farmaceutico. E altri seguiranno".

