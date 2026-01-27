«Non ero al corrente e non mi spiego le carenze emerse dalle nostre analisi. Mi rifiuto di credere che si tratti di una situazione sistematica a Crans-Montana».

A dirlo, in un'intervista all'agenzia Keystone-ATS, è il sindaco di Crans- Montana, Nicolas Feraud, che parla dei mancati controlli di sicurezza nel Constellation, andato a fuoco a Capodanno, causando la morte di 40 persone e il ferimento di 116 giovani.

Gli ultimi controlli alla struttura risalgono al 2019, nei quali erano state date alcune indicazioni per apportare alcune migliorie al locale.

«Le indagini diranno se le domande di messa in regola hanno portato o no ad azioni in pratica - prosegue Feraud - e se qualcosa aveva a che fare col dramma che è avvenuto. I nostri responsabili sono conosciuti per essere puntigliosi. Non posso comunque giudicare il funzionamento specifico di ogni servizio e il modo di lavorare coordinato col dicastero».

