Più di mille morti per Covid in un solo giorno, come non succedeva dal mese di aprile.

E’ il martedì nero degli Stati Uniti.

Secondo il conteggio della Reuters, riportato da diversi media americani, il bilancio delle ultime 24 ore è di 1.017 decessi, circa 42 ogni ora, con una media adesso di 769 morti al giorno.

Il totale delle vittime da inizio pandemia negli Usa sale così oltre quota 620mila. Un’impennata che suggerisce nuove misure restrittive: si va verso l’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto pubblico almeno fino a gennaio.

Registrato anche il nuovo picco di decessi da marzo in Gran Bretagna, 170.

(Unioneonline/L)

