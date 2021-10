Finirà tra pochi giorni il lockdown nella città australiana di Melbourne, la cui popolazione vedrà terminare (ma non del tutto) le restrizioni anti-Covid dopo più di 260 giorni complessivi. Le autorità locali hanno infatti annunciato che a breve verrà rimosso l’obbligo di restare a casa, precisamente non appena i vaccinati raggiungeranno il 70% della popolazione.

Da inizio pandemia (marzo 2020) la capitale dello Stato australiano di Victoria ha avuto in totale sei lockdown, totalizzando, come detto, oltre 260 giorni di confinamento (quasi nove mesi) e arrivando a superare il “record” della metropoli argentina di Buenos Aires, rimasta “chiusa” per 234 giorni.

Nella regione di Melbourne i casi di Covid continuano ad aumentare, ma la soglia di copertura prevista per iniziare a riaprire è vicina. Verranno dunque tolte molte limitazioni e potranno alzare le serrande anche hotel, ristoranti e altre attività. Ma il vero e proprio via libera arriverà quando le somministrazioni di vaccino raggiungeranno l’80% (secondo le stime ai primi di novembre).

Nell’ultimo bollettino Covid diramato dall’osservatorio sanitario, nello Stato di Victoria si sono registrati 1.838 nuovi casi di Covid e sette morti. Il Nuovo Galles del Sud, lo Stato confinante, che la scorsa settimana è uscito anch’esso da un lockdown di 100 giorni grazie all'80% di vaccinati, ha invece contato nelle ultime ore 301 casi e 10 morti.

(Unioneonline/l.f.)

