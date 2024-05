Il vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca verrà ritirato in tutto il mondo. Lo ha annunciato l’azienda farmaceutica spiegando che procederà al ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio del Vaxzevria in Europa.

La decisione è stata presa alla luce di una «eccedenza di vaccini aggiornati disponibili».

L'azienda anglo-svedese a fine aprile ha ammesso per la prima volta in documenti giudiziari nel corso di un procedimento legale a Londra che il suo vaccino anti Covid può causare trombosi come raro effetto collaterale. L'ammissione potrebbe aprire la strada a risarcimenti multimilionari, secondo i media britannici.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata