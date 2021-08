Un grosso focolaio di Covid è scoppiato in Inghilterra al termine di un enorme festival di musica e surf a Newquay, in Cornovaglia, cui hanno partecipato oltre 50mila persone dall’11 al 15 agosto scorso.

All’evento si partecipava solo con Green pass: dovevano dimostrare di aver fatto due dosi di vaccino, di essere guariti dal Covid o la negatività di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. I partecipanti hanno anche dovuto sottoporsi a un secondo test rapido durante l’evento, le mascherine – seppur incoraggiate – non erano obbligatorie.

Eppure oltre 4.700 persone sono risultate positive dopo aver partecipato al festival, un focolaio che ha fatto letteralmente schizzare il numero dei contagi nel sud-ovest dell’Inghilterra, portando a un’incidenza “monstre” di 717 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Non sono stati forniti dati sugli ospedalizzati.

E monta la polemica: anche col Green pass, eventi con così tante persone assembrate per diversi giorni non andrebbero fatti, sostengono in molti.

Gli organizzatori si difendono ricordando che “il sistema ha individuato più di 450 positivi che non hanno partecipato o hanno lasciato in anticipo il festival”. “Nessun evento può eliminare completamente il rischio”.

