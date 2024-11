Un no-vax impegnato a diffondere teorie del complotto è stato condannato nel Regno Unito a cinque anni di carcere per aver pubblicato messaggi sulla piattaforma online Telegram che incitavano alla violenza, anche con l'uso di armi ed esplosivi, durante la pandemia da Covid.

Si tratta di Patrick Ruane, 55 anni, che è stato giudicato colpevole di “istigazione al terrorismo” all'Old Bailey di Londra per aver invitato nel 2021 quanti lo seguivano su chat con migliaia di utenti a colpire l'allora consulente scientifico del governo, il professor Chris Whitty, e i dirigenti delle società farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini anti-Covid.

Il giudice Richard Marks ha affermato durante la lettura della sentenza che i messaggi di Ruane erano «estremamente pericolosi» in un momento di così «grande difficoltà e instabilità», e avrebbero potuto spingere le persone ad agire.

Ruane, compositore e produttore di contributi audio per film e spot pubblicitari, credeva, come emerso nel processo, che i vaccini fossero invenzioni governative progettate per il controllo della popolazione.

(Unioneonline)

