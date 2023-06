Un vero miracolo. Sono stati trovati vivi quattro bambini sopravvissuti a un incidente aereo avvenuto il primo maggio scorso nella selva del Guaviare del dipartimento di Caquetà, in Colombia.

«Li abbiamo trovati tutti vivi», hanno comunicato i militari al governo nazionale. I quattro fratellini - di 13, 9, 4 anni e di 11 mesi - erano a bordo di un volo con altre tre persone (due piloti e una donna), rimaste uccise nell’impatto.

I soccorritori si erano messi sulle tracce dei piccoli e avevano trovato qualche indizio nella giungla: una capanna di foglie e impronte recenti di scarpe.

«Una gioia per tutto il Paese! I quattro bambini che 40 giorni fa si erano persi nella giungla colombiana sono ricomparsi vivi», ha commentato il presidente colombiano Gustavo Petro.

Un elicottero di soccorso Blackhawk li sta portando in salvo. Sono «debilitati e occorre aspettare le valutazioni dei medici per capire in che stato mentale si trovano», ha detto ancora Petro.

(Unioneonline/D)

