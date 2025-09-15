L'Idf ha schierato centinaia di carri armati, mezzi corazzati e bulldozer lungo il confine nord di Gaza per la manovra imminente di conquista di Gaza city. Lo riferiscono fonti militari. Le unità di fanteria regolari guideranno l'incursione, con il supporto delle brigate già presenti intorno alla città.

La manovra "Carri di Gedeone 2” si svilupperà gradualmente. I generali prevedono almeno 3 o 4 mesi di combattimenti e ritengono che Hamas non si arrenderà.

Migliaia di miliziani di Hamas restano trincerati nel centro di Gaza e nei campi di sfollati attorno ad al-Mawasi. E adottano anche un’altra strategia: in vista dell'operazione israeliana hanno spostato gli ostaggi in superficie, in case e tende, per impedire all'esercito di operare in determinate aree: lo riferiscono fonti palestinesi a Gaza all'emittente pubblica israeliana Kan.

Ieri, la madre dell'ostaggio Guy Gilboa-Dalal ha dichiarato di essere stata informata che suo figlio è trattenuto in superficie a Gaza City, dopo che la settimana scorsa il gruppo terroristico aveva pubblicato un video in cui lo si vedeva sul sedile posteriore di un'auto.

