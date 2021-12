Tragedia in Australia.

Cinque bambini sono morti, e altri sono rimasti gravemente feriti, cadendo da un castello gonfiabile durante una festa di fine anno alla scuola elementare Hillcrest di Devonport, in Tasmania.

I piccoli, a quanto riporta la polizia, stavano giocando quando il castello è stato sollevato da una raffica di vento facendoli precipitare da un'altezza di circa 10 metri.

La caduta è stata fatale per due bambine e due bambini, tutti di sei anni. Un altro bimbo è morto in ospedale. Quattro sono in condizioni critiche.

