Nuovo capitolo dello scandalo dell'acquisto dell'immobile di Londra con i fondi della Segreteria di Stato.

Secondo quanto riferito dal Tg1, riguarda uno dei testimoni del processo: a carico di Francesca Immacolata Chaouqui è stato aperto un fascicolo dinanzi al tribunale vaticano per tre capi di imputazione.

Traffico di influenze: è accusata di aver ricevuto del denaro da un'altra testimone per subornare, cioè influenzare e condizionare il principale accusatore del card. Angelo Becciu, monsignor Alberto Perlasca. Il secondo capo di imputazione è falsa testimonianza in dibattimento, il terzo è subornazione, per aver indotto un altro testimone a dare false dichiarazioni nel processo. Chaouqui dovrà essere sentita dal promotore di giustizia.

Chiamata da Papa Francesco a collaborare per la riforma delle finanze vaticane, Chaoqui era finita nello scandalo Vatileaks 2 ed era stata condannata nel 2016 a dieci mesi di reclusione con pena sospesa per cinque anni in concorso con monsignor Lucio Vallejo Balda. «Sono molto serena», ha detto Chaouqui al Tg1.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata