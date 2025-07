Malcolm-Jamal Warner, l'attore noto per aver interpretato il figlio Theodore "Theo" Huxtable nella famosa sitcom televisiva "I Robinson", è morto a 54 anni.

Warner è annegato ieri al largo della costa del Costa Rica, ha riferito la Polizia Nazionale Costaricana ad ABC News. La causa ufficiale della morte di Warner è stata l'asfissia, ha dichiarato la polizia.

L'attore è morto vicino a Cocles, una spiaggia a Limón, in Costa Rica. La polizia ha dichiarato che è stato trascinato da una forte corrente in acqua ed è stato ritrovato ieri pomeriggio.

Nella sit-com che lo ha reso famoso e gli è valsa la vittoria di svariati Young Artist Awards interpretava l'unico figlio maschio del ginecologo Cliff Robinson (Bill Cosby). Poi ha avuto numerosi altri ruoli, soprattutto in tv. L’ultimo in The Resident, serie in cui era uno dei protagonisti.

(Unioneonline)

