«La lettura dei messaggi pubblicati oggi sul quotidiano Domani non può che suscitare profondo sconcerto. Tali rivelazioni confermano quanto da me denunciato sin dall'inizio e che, in gran parte, il processo ha già dimostrato. Solo scelte discutibili adottate dal Tribunale, su sollecitazione dell'Ufficio del Promotore di Giustizia, hanno consentito a queste conversazioni di rimanere segrete».

È quanto afferma il cardinale Angelo Becciu reagendo alla pubblicazione, da parte di “Domani”, delle chat (finora omissate dai magistrati vaticani) tra la lobbista Francesca Immacolata Chaouqui e la sodale di mons. Alberto Perlasca, Genoveffa Ciferri, nelle quali Chaouqui anticipa dettagli dell'inchiesta e interrogatori.

«Sin dal primo momento ho parlato di una macchinazione ai miei danni - dichiara Becciu in una nota -: un'indagine costruita a tavolino su falsità, che cinque anni fa ha ingiustamente devastato la mia vita e mi ha esposto a una gogna di proporzioni mondiali. Ora, finalmente, spero che il tempo dell'inganno sia giunto al termine».

«Come si legge in uno dei messaggi riportati: 'Se scoprono che eravamo tutti d'accordo è finita'. Una frase che, da sola, è più che eloquente», prosegue il cardinale, che è in attesa nel prossimo autunno dell'appello del processo sulla gestione dei fondi della Santa Sede dopo la condanna in primo grado a cinque anni e sei messi di reclusione.

«Da questa mattina - aggiunge -, molte persone mi stanno contattando, indignate e scandalizzate, dopo aver letto questi ulteriori messaggi». «Rimane un'amarezza profonda nel constatare che individui capaci di tali nefandezze nei confronti di un Cardinale - o indifferenti di fronte a esse - continuino a ricoprire ruoli di prestigio in Vaticano», aggiunge. «Ho già conferito mandato ai miei avvocati, Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, di intraprendere ogni azione giudiziaria necessaria per fare piena luce su condotte così sconcertanti, che nulla hanno a che fare con la ricerca della verità», conclude Becciu.

