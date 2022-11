Primo compleanno da re per Carlo.

Il sovrano d’Inghilterra festeggia oggi 74 anni, 73 dei quali trascorsi nell’attesa di sedere sul trono.

Non farà celebrazioni pubbliche, nel rispetto della madre scomparsa appena due mesi fa.

Ma non sono mancati due tradizionali appuntamenti: il brano “Happy Birthday” eseguito dalla banda della Household Cavalry durante il cambio della guardia a Buckingham Palace e il “gun salute”, le 41 salve di cannone esplose a Green Park e altre 62 alla Torre di Londra.

Ieri Carlo III aveva guidato la sua prima “Remembrance Sunday” come re, deponendo una corona di fiori in omaggio ai caduti in guerra del Regno Unito e del Commonwealth.

Ancora non si sa se deciderà di festeggiare il compleanno in due date separate, come da altra tradizione reale: la Regina Elisabetta, ad esempio, compiva gli anni il 21 aprile ma le celebrazioni ufficiali cadevano nel mese di giugno.

Intanto Carlo cerca di farsi voler bene facendo un regalo a tutti i suoi dipendenti: ha dato allo staff reale a più bassa retribuzione un bonus da 600 sterline per far fronte all'aumento del costo della vita, fra inflazione record e caro bollette.

Secondo il Sun questo denaro arriva direttamente dal reddito privato del re.

(Unioneonline/D)

